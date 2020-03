Barca-Keeper gesteht: "Kenne die Spieler nicht"

Marc-Andre ter Stegen holte mit Barcelona die Champions League und wurde vier Mal Meister und Cup-Sieger. Fragt man den Tormann nach den Gegnern, fällt die Antwort mehr als kurz aus.

Marc-Andre ter Stegen ist seit 2014 Tormann beim FC Barcelona. 224 Partien hat er für die Katalanen bereits bestritten. Heißt im Umkehrschluss: Er hat auch schon die Schüsse vieler Spieler pariert. Doch nach Namen braucht man den 27-Jährigen nicht fragen."Ich weiß nicht, wie die Spieler heißen", gesteht ter Stegen in einem Interview mit der spanischen Zeitung "El Pais". "Ich erinnere mich besser daran, wie sie sich auf dem Spielfeld bewegen, wie sie schießen oder wie sie sich in Position bringen, als an den Namen. Es ist ein bisschen seltsam."Generell sei der Deutsche kein großer Fachmann, wenn es um das runde Leder geht. "Die Leute lachen, wenn ich ihnen sage, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Ich sehe nicht viel Fußball. Manchmal fragen sie mich nach dem Namen eines Spielers – und ich habe keine Ahnung."