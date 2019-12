Rekord! Messi gewinnt Ballon d'Or zum 6. Mal

Triumph mit Ansage! Barcelona-Superstar Lionel Messi war bei der 64. Verleihung des Goldenen Balls in Paris der große Gewinner. Die Auszeichnung kam nicht ganz überraschend.

Das liegt nicht daran, dass Messi bereits zum sechsten Mal zum besten Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, sondern daran, dass schon im Vorfeld eine Liste mit dem vermeintlichen Wahlergebnis auf Twitter die Runde machte. Das dort kolportierte Ergebnis (Messi vor dem Liverpool-Duo Virgil van Dijk und Mohamed Salah) war zwar nicht ganz korrekt, der Name des großen Gewinners aber schon. Am Ende siegte Messi vor Van Dijk und Dauer-Rivale Cristiano Ronaldo.Den Argentinier werden die verbreiteten Gerücht am Ende nicht stören. Mit sechs Auszeichnungen ist er nun alleiniger Spitzenreiter der Wertung. "Danke an alle, die für mich gestimmt haben. Es ist einfach unglaublich", freute er sich.Ronaldo hat "nur" fünf Goldene Bälle im Regal stehen und war garnicht erst zur Preisverleihung nach Paris gereist, weil er sich keine Chancen ausrechnete.Bester U21-Spieler: Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)Bester Goalie: Alisson Becker (Liverpool)Beste Spielerin: Megan Rapinoe (US-Nationalteam/Reign FC)