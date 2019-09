Barcelona bietet Messi Vertrag auf Lebenszeit

Der FC Barcelona ohne Lionel Messi? Kaum vorstellbar! Auch die Meldungen, dass der Argentinier die Katalanen im Sommer 2020 ablösefrei verlassen könnte lassen die Verantwortlichen nicht nervös werden.

Barcelona bietet Messi einen neuen Vertag ohne Laufzeit an, damit könnte der Superstar so lange in Spanien blieben, wie er will.



Zumindest bis zur WM 2022 möchte Barcelona den Argentinier halten, mit 35 will Messi dann wahrscheinlich seine große Karriere bei seinem Jugendklub Newell's Old Boys ausklingen lassen.



Nach der aktiven Karriere soll Messi dann als Funktionär zu Barcelona zurückkehren. (pip)