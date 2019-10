Barcelona mit 3:0-Erfolg wieder an der Spitze

Der FC Barcelona hat sich mit einem 3:0-Erfolg beim baskischen Dorfklub Eibar die Tabellenspitze zurückgeholt. Zumindest bis Samstagabend.

Den vierten Sieg der Katalanen in Folge fixierte der neue Barca-Traumsturm. Antoine Griezmann (13.), der starke Lionel Messi (58.) und Luis Suarez (66.) trafen für die Katalanen.Damit setzte sich der Meister nach neun Spielen mit 19 Punkten wieder an die Tabellenspitze – einen Punkt vor Real Madrid. Die "Königlichen" können sich allerdings am Samstagabend (21 Uhr) auf Mallorca die Tabellenführung zurückholen.