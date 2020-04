Barcelona "moralisch und wirtschaftlich bankrott"

Mitten in der weltweiten Coronakrise tobt beim FC Barcelona ein erbitterter Machtkampf. Klubboss Josep Maria Bartomeu und sein Gegenkandidat Victor Font rittern gnadenlos um die Herrschaft beim katalanischen Traditionsklub.

Lionel Messi und sein FC Barcelona versinken im Chaos. Im Streit um die Führungsposition bei den Katalanen feuert Font aus allen Zylindern gegen den aktuellen Chef Bartomeu.Er wirft dem langjährigen Präsidenten schlimme Misswirtschaft vor: "Der Klub ist wirtschaftlich und moralisch bankrott!"Auch in der Coronakrise sei Bartomeu laut Font völlig überfordert. Die Diskussionen rund um die Gehaltskürzungen hätten viel zu lange gedauert und haben vor allem die Stars sehr verärgert.Font will das Ruder ab 2021 übernehmen: "Danach müssen wir bei Null anfangen. Trotz sportlicher Erfolge in einer Vielzahl von Disziplinen.