i Verkäufer Martin Inderbiethen und Freund Knut Schweiger bei "Bares für Rares". ZDF Debakel bei Trödel-Show "Bares für Rares": Mann lehnt 4500 Euro ab Bei der ZDF-Sendung platzt ein Deal: Ein Verkäufer will 7000 Euro für seine Silberleuchter, doch die Händler bieten nur die Hälfte. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Martin Inderbiethen und sein Freund Knut Schweiger hatten sich bei der beliebten TV-Sendung einiges erhofft. Die beiden brachten zwei schwere Kerzenleuchter aus hochwertigem 950er-Silber ins Studio – satte 3,5 Kilogramm wog der höfische Schatz.

Die Stücke stammten ursprünglich aus einem Berliner Antiquitätengeschäft. Expertin Heide Rezepa-Zabel datierte die Kandelaber im klassizistischen Stil auf etwa 1900 und identifizierte sie als Werke des französischen Silberschmieds G. Falkenberg aus Paris.

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Die Auktion im Händlerraum verlief dann aber ganz anders als erhofft. Zwar startete Julian Schmitz-Avila sofort mit 3000 Euro, doch außer ihm und Elke Velten-Tönnies interessierte sich niemand für die schweren Leuchter.

Verhandlungen scheitern krachend

Bei 4500 Euro war bereits Schluss mit dem Bieten. Als Martin seinen Wunschpreis von 7000 Euro nannte – ursprünglich wollte er sogar nur 6000 Euro –, musste der Händler ungläubig nachfragen, ob er sich verhört habe.

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Selbst der Hinweis auf den reinen Silberwert brachte keinen neuen Schwung in die Verhandlungen. Am Ende brach Martin die Gespräche ab und nahm seine Armleuchter wieder mit nach Hause. Moderator Horst Lichter hatte zuvor noch gewitzelt: "Armleuchter – mein Spitzname."