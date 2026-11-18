i Diese Käthe-Kruse-Puppe wurde bei "Bares für Rares" verkauft. ZDF Bares für Rares Diese gruselige Puppe ist Tausende Euro wert Weil die Kinder Angst vor ihr hatten, wurde mit dieser Puppe nie gespielt. Bei Horst Lichter zahlt sich das jetzt aus. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der heutigen Folge von "Bares für Rares" bringen Mutter Ingvild und Tochter Steffi eine alte Käthe-Kruse-Puppe zu Moderator Horst Lichter (64). Sie stammt von einer Cousine von Ingvilds Mutter, geboren 1911. Der Grund für ihren tadellosen Zustand ist kurios: Ingvilds Kinder hatten Angst vor der Puppe und wollten nie mit ihr spielen.

Expertin Annika Raßbach ist begeistert. Es handle sich um eines der frühen "Schlenkerchen", die Käthe Kruse ab 1922 bis Anfang der 1930er-Jahre herstellen ließ. Typisch sind die beweglichen Arme und Beine, unter einem Fuß ist sogar noch das Emblem der Manufaktur zu sehen.

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Erfinderin war Mutter von sieben Kindern

Hinter den Puppen steckt eine besondere Geschichte. Käthe Kruse, selbst Mutter von sieben Kindern, wollte jedem ihrer Kinder eine Puppe schenken. Die damals üblichen Porzellanpuppen waren aber teuer und gingen schnell kaputt. Also nähte sie kurzerhand selbst welche. 1910 zeigte sie ihre Puppen auf einer Ausstellung, die Begeisterung war so groß, dass sie sie patentieren ließ. Zwei Jahre später gründete sie ihre eigene Werkstatt.

Schuhe und Haube des Fundstücks sind original, Kleid und Unterwäsche dagegen nicht. Die Expertin schätzt den Wert deshalb auf 1.500 bis 3.000 Euro, mit Originalkleidung wäre sogar ein mittlerer vierstelliger Betrag drin.

Im Händlerraum geht es zunächst zäh los, bei 150 Euro. Erst als die Schätzung genannt wird, ziehen die Gebote an. Am Ende sichert sich Händler Julian Schmitz-Avila (40) die Puppe für 1.400 Euro, knapp unter der Schätzung.