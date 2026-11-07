Beliebte Krimiserie wird völlig überraschend abgesetzt

Für Fans von "Criminal Minds" ist es eine bittere Nachricht: Die langlebige Krimiserie (läuft derzeit u.a. bei SAT 1, Disney+ und Joyn) wird mit der kommenden 20. Staffel beendet.

Die letzten Folgen sollen 2027 bei Paramount+ erscheinen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.

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Damit endet eine TV-Geschichte, die 2005 bei CBS begann. In der Serie verfolgt die Behavioral Analysis Unit, kurz BAU, besonders gefährliche Verbrecher. Das Team erstellt Täterprofile und versucht, weitere Verbrechen zu verhindern.

Die ursprüngliche Serie lief 15 Staffeln lang und wurde 2020 zunächst eingestellt. Doch bereits zwei Jahre später folgte das Comeback: Paramount+ brachte das Format unter dem Namen "Criminal Minds: Evolution" zurück. Die nun angekündigte 20. Staffel ist zugleich die fünfte Staffel der Neuauflage.

Ende kommt offenbar überraschend

Besonders bitter: Erst im März 2026 hatte Paramount+ eine weitere Staffel bestätigt. Nun ist plötzlich vom endgültigen Abschluss die Rede. Die Dreharbeiten sollen laut US-Medien bereits beendet gewesen sein, als die Entscheidung öffentlich wurde. Damit bleibt offen, ob die Geschichte überhaupt auf ein endgültiges Serienfinale ausgerichtet ist.

Showrunnerin Erica Messer deutete in ihrer Stellungnahme an, dass das Ende unerwartet gekommen sei. "Es ist schwer, in Worte zu fassen, was 'Criminal Minds' für uns alle bedeutet hat", erklärte sie.

Sie sei der Besetzung, den Autoren, Regisseuren, dem gesamten Team und den Fans dankbar. Deren Treue habe die Serie über zwei Jahrzehnte am Leben gehalten. Nun wolle man die 20. Staffel mit dem Publikum teilen und das gemeinsame Vermächtnis feiern.

Stars reagieren auf Serien-Aus

Auch mehrere Darsteller meldeten sich nach der Nachricht zu Wort. Paget Brewster, die Emily Prentiss spielt, bezeichnete sich in einem Beitrag knapp als "Free Agent". A.J. Cook zeigte sich zu Halloween als Zombie mit einem Grabstein für ihre Figur Jennifer "JJ" Jareau. Dazu schrieb sie: "Ruhe in Frieden, JJ – vorerst."

Kirsten Vangsness, die seit der ersten Staffel als Penelope Garcia dabei ist, will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Erica Messer habe ihrer Ansicht nach noch viele Geschichten zu erzählen. Sollten diese an anderer Stelle fortgesetzt werden können, wäre das für sie großartig. Ob es tatsächlich zu einem weiteren Ableger oder einer Fortsetzung bei einem anderen Anbieter kommt, ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Milliarden Minuten gestreamt

Mangelndes Interesse dürfte kaum der Grund für das Ende sein. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte "Criminal Minds" in den USA rund 13,145 Milliarden gestreamte Minuten. Damit belegte die Serie in einer Auswertung der meistgesehenen Streamingformate den elften Platz.

Für die letzte Staffel sollen Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, R.J. Hatanaka, Adam Rodriguez und Paget Brewster zurückkehren. Ob das BAU-Team einen abgeschlossenen Abschied bekommt oder die Serie mit offenen Fragen endet, wird sich erst 2027 zeigen.