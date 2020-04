Basketball-Liga ehrt tote Tochter von Kobe Bryant

Vergangenen Jänner erschütterte die Nachricht vom Unfalltod der NBA-Ikone Kobe Bryant die Fans auf der ganzen Welt. Beim Hubschrauber-Absturz starb auch seine 13-jährige Tochter Gianna und zwei Freundinnen. Jetzt wurden sie posthum geehrt.

Gianna und ihre Nachwuchs-Kolleginnen Payton Chester und Alyssa Altobelli wurden bei den Drafts am Freitag in die amerikanische Frauen-Bakettball-Liga WNBA aufgenommen.Giannas Mutter Vanessa Bryant bedankte sich in einer Video-Botschaft: "Für sie wäre ein Traum wahr geworden. Sie wollte eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten werden, genau wie ihr Vater."Die WNBA wird wie alle anderen Sport-Ligen weltweit vom Coronavirus mattgesetzt. Wann der Spielbetrieb aufgenommen werden kann - der Saisonstart war ursprünglich für 15. Mai geplant - ist offen. Auch die Drafts fanden nicht wie geplant in New York statt, sondern wurden als virtuelles Event online durchgeführt.