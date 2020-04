Bauchmuskel-Challenge: Nader rüttelt an Ronaldo!

Bauchmuskel-Challenge: Boxer Marcos Nader schafft 113 Situps in 45 Sekunden.

Cristiano Ronaldo legte mit 142 Situps in 45 Sekunden die Latte bei der Bauchmuskel-Challenge hoch. Boxer Marcos Nader nahm die Herausforderung an.

142 Situps in 45 Sekunden! Cristiano Ronaldo zeigte bei der Bauchmuskel-Challenge, warum er der Muskelmann unter den Kickern ist. "Kannst du da mithalten und meinen Rekord brechen?", fragte er seine 210 Millionen Instagram-Follower.#showid=4075235&index=0Boxer Marcos Nader nahm den Fehdehandschuh auf und stellte sich der Herausforderung. Obwohl er jetzt viel lieber als Dancing Star durch den ORF-Ballroom schweben würde oder für seinen anstehenden Box-Titelkampf schwitzen würde. Beides verschoben!Naders Ergebnis bei der Bauchmuskel-Challenge kann sich sehen lassen (oben im Video): 113 Situps schafft der ehemalige EU-Champion in 45 Sekunden – top in Österreich!"Für Ronaldo reichte es nicht ganz", meint er zu "Heute". "Ich habe aber eine Stunde zuvor eine Pizza gegessen." Welche? "Eine Quattro formaggi." Na dann.