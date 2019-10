Baumeister: "Die Austria hat zu wenig Qualität"

Ernst Baumeister hielt für die Wiener Austria in 328 Spielen die Knochen hin, feierte acht Meistertitel. In der aktuellen Krise stärkt auch er Trainer Ilzer den Rücken.

Die Austria steckt in der Krise – und Ernst Baumeister leidet mit. Die Veilchen-Ikone (328 Spiele, u.a. acht Meistertitel) sah sich das Spiel gegen Sturm mit eigenen Augen im Stadion an – und hatte dabei "keinen guten Eindruck", wie er im "Sky"-Interview zur Halbzeit beim Stand von 0:0 erzählte."Die Mannschaft hat einfach zu wenig Qualität im Kader. Spielerisch ist da nichts vorhanden", urteilte der 62-Jährige, der bis Oktober 2018 die Admira trainierte. Von einer Diskussion um den glücklosen Austria-Trainer Christian Ilzer will aber auch Baumeister nichts wissen: "Ilzer ist als Trainer der Ärmste, das schwächste Glied in der Kette. Aber er kann nichts dafür, dass der Kader einfach nicht der Austria entspricht. Er kann aus einem Ackergaul kein Rennpferd machen. Ich verstehe, dass er von Sportvorstand Peter Stöger Rückendeckung erhält."