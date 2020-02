Bayern-Anhänger erklären Eklat, Fanklubs gesperrt

Die deutsche Bundesliga ist fassungslos! Beim 6:0-Erfolg der Bayern gegen Hoffenheim hatten die mitgereisten Bayern-Anhänger Mäzen Dietmar Hopp übelst beschimpft. Die Partie stand am Rande des Abbruchs, selbst die Spieler protestierten.

Die Stellungnahme wird in voller Länge und im Original-Wortlaut widergegeben

Gleich zwei Mal wurde die Partie unterbrochen worden, nachdem Plakate den Hoffenheim-Macher deutlich unter der Gürtellinie beleidigt hatten. Beim zweiten Mal wurden beide Teams in die Kabine geschickt. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Danach wurde das Match fertig gespielt. Mit einem Protest der Fußballer, die die letzten Minuten mit einem Nichtangriffspakt herablaufen ließen.Am Samstagabend versuchten die Verursacher dann, ihre geschmacklosen Plakate zu rechtfertigen. "An dieser Stelle muss man auch festhalten, dass wir unsere Kritik hieran bisher immer auf eine andere Art und Weise artikuliert haben. Herr Hopp hat (...) die Spirale selbst erheblich weitergedreht und einen Privatkrieg mit verschiedenen Fanszenen angezettelt", stand in einem Statement auf, einem Zusammenschluss verschiedener Fanklubs."Weiters wurde die Sperre von Dortmund-Fans bei Gastspielen in Hoffenheim für zwei Jahre angeprangert. "Damit hat der DFB sein Wort, zukünftig von Kollektivstrafen abzusehen, gebrochen. Auch wenn uns die Strafe nicht betrifft und das Thema Hopp für uns nicht so eine starke Relevanz hat, sehen wir hierin einen Angriff auf Fanrechte im Allgemeinen."Also richtet sich der Ärger der Fans gegen den DFB. Wieso also wird dann Hopp übelst beschimpft? Dies konnte das dürftige Statement nicht erklären."Man muss den Wortlaut nicht gut heißen, aber es gab für uns hierzu keine Alternative, da nur so das Thema die nötige Aufmerksamkeit erhält", so die Erklärung weiter. Samt einer Ankündigung, die beinahe einer Drohung gleichkommt. "Will man zukünftig immer, wenn solche Beleidigungen auf der Zuschauertribüne geäußert werden, Fußballspiele ab- oder unterbrechen, wird man keine Partie mehr über 90 Minuten spielen können."Außer, die verantwortlichen Fans werden aussortiert. Und damit haben die Bayern bereits begonnen. Wieberichtet, wurden "Schickeria" und "RedFanatic" der Status als Fanklub entzogen. Damit werden auch deren Dauerkarten gesperrt und die Vergabe von Auswärts-Tickets verboten.