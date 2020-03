Bayern-Boss: "Coronavirus verbrennt 100 Millionen"

Das Coronavirus hält den internationalen Fußball in Schach. Alle Ligen pausieren, das bedeutet nicht nur sportlichen, sondern auch wirtschaftlichen Schaden. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schlägt Alarm.

Die ausbleibenden TV-Gelder könnten riesige Löcher in die Budgets der Klubs reißen. "Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden", gibt Rummenigge zu bedenken."Es steht schon ein größerer dreistelliger Millionen-Betrag für die gesamte erste und zweite Liga im Feuer", so der Bayern-Vorstandsboss.Auch sein Kollege aus Dortmund macht sich Sorgen: "Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen", sagt Hans-Joachim Watzke.Am Montag will die Liga gemeinsam beschließen, wie es weitergehen soll. Eine Verlegung der Fußball-EM um ein Jahr würde Spielraum schaffen, um alle Bewerbe fertig zu spielen. Hier ist Rummenigge wiederum skeptisch: "Wir wissen ja nicht, wie lange uns das Thema noch beschäftigt."