Bayern-Goalie Neuer liebt 19-jährige Handballerin

Bayern-Goalie Manuel Neuer ist frisch verliebt. Der 34-Jährige hat sich eine Handballerin geangelt - die deutlich jünger ist.

Laut "Bunte" hat Neuer vier Monate nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Nina (27) eine neue Liebe gefunden. Dabei soll es sich um Anika Bissel handeln. Sie ist Handballerin und spielt für Herrenberg in der 2. deutschen Bundesliga - und sie ist 19 Jahre alt.Der Altersunterschied scheint dem Paar egal zu sein. Die Mode-Studentin soll bereits in die Luxus-Villa am Tegernsee eingezogen sein, auch Neuers Mutter Marita soll sie schon kennengelernt haben.In der Freizeit scheint sich alles um Bälle zu drehen. Laut "Bunte" trainiert Neuer - der in der Schule selbst gelegentlich im Handball-Tor stand - mit der Linksaußen-Spielerin im Garten, wo er eigens dafür ein Tor aufgebaut hat.