Bayern sagen Training ab: "Es wird sehr unruhig"

Bayern München erlebte bei Eintracht Frankfurt und Coach Adi Hütter ein 1:5-Debakel. Ausgerechnet in Frankfurt, dem Ex-Klub von Bayern-Coach Niko Kovac und den "besten Fans der Liga", wie der 48-Jährige sie erst am Donnerstag bezeichnet hatte. In der Säbener Straße ist jetzt Feuer am Dach.

Die 1:5-Abfuhr ist nur der Tiefpunkt der Talfahrt in den letzten Wochen. Klar, dass es nun für den 48-jährigen Bayern-Coach eng wird. Das Debakel von Frankfurt war die höchste Bayern-Niederlage seit zehn Jahren. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals höher verloren zu haben", gestand auch Kovac nach dem Spiel imSchon in der abgelaufenen Saison, die mit dem Double geendet hatte, war Kovac angezählt. Doch diesmal scheint der Bogen überspannt zu sein. "Jetzt wird es sehr unruhig", weiß auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer.Der Keeper fand ungewohnt klare Worte, die tief blicken lassen. "Du darfst hier keine fünf Dinger kriegen. Was hier passiert ist, ist kein riesiges Wunder. Es hat sich ein bisschen angebahnt. Wir haben nicht gegen Estland gespielt, sondern gegen Frankfurt." Das kann wohl auch als Kritik am Coach verstanden werden.Und Kovac? Der weiß, dass der Ball nicht bei ihm liegt. "Aber wir hatten auch in der abgelaufenen Saison eine schwierige Phase. Einfach kann jeder."Für die Münchner geht es nun Schlag auf Schlag. Am Mittwoch (18.55 Uhr) in der Champions League gegen Olympiakos Piräus, am Samstag (18.30 Uhr) im Liga-Hit gegen Dortmund.Ob Kovac da noch auf der Bayern-Bank sitzt, ist offen. Die mächtigen Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge äußerten sich am Samstagabend nicht, waren nach dem Spiel allerdings mit dem Sportdirektor Hasan Salihamidzic und dem zukünftigen Präsidenten Herbert Hainer in der Kabine, berichtet dieKlar ist bis jetzt nur: Das für Sonntagvormittag angesetzte öffentliche Training wurde kurzfristig gestrichen. Krisen-Gespräche stehen an.Sollte Kovac entlassen werden, dürfte seine Nachfolger bereits feststehen: Co-Trainer Hansi Flick würde wohl übernehmen. Möglicherweise unterstützt von Miroslav Klose, der aktuell Bayerns U17 coacht.