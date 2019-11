Bayern-Star Alaba: Das hält er von Coach Flick

Hansi Flick leitet bei den Bayern nach dem Abgang von Niko Kovac das Training. Wie geht es den Bayern-Stars unter dem Interims-Coach? Bleibt er womöglich sogar dauerhaft im Amt? Jetzt spricht ÖFB-Star David Alaba.

Fest steht: Die Bilanz von Hansi Flick als Bayern-Interimscoach kann sich sehen lassen. Er hält bei drei Siegen aus drei Partien. Zehn Tore erzielten seine Münchner und kassierten dabei kein Gegentor. Scheint, als ob Flick gut mit seiner Startruppe kann. Das bestätigt auch ÖFB-Superstar David Alaba der "Bild"."Das Menschliche ist bei ihm ein großer Faktor. Er ist ein super Typ, im Umgang mit uns sehr, sehr gut. Der Hansi schafft es, dass jeder Spieler das Beste aus sich rausholt." Alaba gibt einen Einblick hinter die Kulissen: "Hansi gibt uns sehr viel Vertrauen! Der Trainer zeigt uns immer wieder Szenen aus dem letzten Spiel, wie wir es besser machen können, dass wir höher stehen können als Kette."Auf Alaba wartet übrigens abseits des Rasens eine neue Herausforderung – der 27-Jährige wird erstmals Vater. Deswegen fehlt er den Bayern auch beim Champions-League-Auswärtsspiel am Dienstag gegen Roter Stern Belgrad.Sein Teamkollege Robert Lewandowski meint über die Stärken von Flick: "Die Kommunikation mit den Spielern, er ist ehrlich und direkt. Das haben die Spieler sofort gemerkt. Er arbeitet auch taktisch gut. Ich will nicht sagen, dass nun alles super ist. Aber er hat in wenigen Tagen einen sehr guten Job gemacht."Auch Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge meint: "Der Neustart unter Hansi Flick ist spektakulär gelungen. Die Mannschaft hat sofort eine Reaktion gezeigt." Eine Jobgarantie ist das für den Interimscoach allerdings nicht. Rummenigge und Sportchef Hasan Salihamidzic sind weiter auf der Suche nach einem Cheftrainer. Ob ein geeigneter Kandidat gefunden wird oder ob Flick vom Interimscoach zur Dauerlösung wird, soll sich über den Winter entscheiden.