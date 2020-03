Bayern-Star Davies ist der Quarantäne-TikTok-King

Bayern-Kicker Alphonso Davies ist in der Quarantäne zu Hause ur fad – zum Glück! Denn dank TikTok lässt er alle Welt an seiner äußerst kreativen Langeweile teilhaben.

Das Kontaktverbot in Deutschland trifft natürlich auch die Profi-Kicker vom FC Bayern München hart. Statt rennen und kicken heißt es nun, den Tag in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Besonders Alphonso Davies tut sich damit offenbar schwer, wenn man in seine TikTok-Videos schaut.Dort zeigt er, wie langweilig ihm in der Quarantäne ist. Das macht er aber so unterhaltsam wie sonst keiner. Da bleibt kein Auge trocken.