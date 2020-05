Bayern-Stars rücken ins Quarantäne-Hotel ein

Die Bayern bereiten schon alles für den Ernstfall vor! David Alaba und seine Star-Kollegen parkten ihre Luxusschlitten an der Säbener Straße und rückten per Bus ins Quarantäne-Hotel ein.

Nördlich von München kasernieren sich die Münchner ein, bevor es am Wochenende (Ankick: Sonntag um 18:00 Uhr) in Richtung Berlin geht - der Hit gegen Union steht auf dem Programm.Das Luxushotel ist perfekt am Flughafen angebunden, per Privatflieger reisen die Bayern dann in die Hauptstadt.Davor wird noch fleißig trainiert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Trainer Hansi Flick ließ einen riesigen grauen Vorhang aufziehen. Dieser soll nicht vor Corona sondern vor neugierigen Blicken schützen.