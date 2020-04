Beachvolleyballer Doppler baut "Klopapier-Casino"

Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Clemens Doppler fand einen spaßigen Weg, um sich die Zeit während der Corona-Pandemie zu vertreiben.

In der Corona-Quarantäne kommen Menschen mitunter auf skurrile Ideen, um sich die Zeit zu vertreiben. Jene von Beachvolleyballer Clemens Doppler verdient sich besondere Beachtung.Der 39-Jährige bastelte sich ein "Klopapier-Casino". Auf einen Ski-Stock hängte er drei mit Symbolen bemalte Rollen. Bei drei gleichen Symbolen gewinnt er. Das Geld steckt er in eine Spardose, die offenbar Tochter Lilli gehört."Nach 20 Minuten hat sich meine Tochter so schon 15 Euro erspielt", schreibt Doppler. Nachsatz: "15 Euro mehr als das ganze Preisgeld, das ich in dieser Saison gewinnen werde."Der Sportler geht offenbar nicht davon aus, dass heuer noch Beachvolleyball gespielt wird.