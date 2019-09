Pfarrer läutete Glocken – "WAC-Kerze jetzt immer"

Ausnahmezustand im beschaulichen Wolfsberg. Der WAC schafft einen historischen Kantersieg in Gladbach. Daheim im Ort feierte auch die Glaubensgemeinde.

Eine Viertelstunde lang läuteten in Wolfsberg um elf Uhr nachts die Kirchenglocken. Und keinen hat's gestört. Geschlafen hat am Donnerstagabend um diese Zeit sowieso niemand. Der ganze Ort war auf den Beinen.Die lokalen Fußballhelden des WAC sorgten für ein Fußball-Märchen. Die Kärntner schlugen den deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0. Zur Einordnung: Im Stadion waren 10.000 Zuschauer mehr, als Wolfsberg Einwohner hat (25.000). Allein Gladbachs Keeper Yann Sommer hat einen höheren Marktwert als der gesamte WAC-Kader."Das Läuten war spontan. Der Pfarrer war beim Public Viewing nebenan und hat sich dazu entschlossen", verriet eine Mitarbeiterin der Pfarre "Heute". Nein, so etwas habe es bisher noch nicht gegeben. Eine einmalige Sache muss es aber nicht bleiben, schließlich spielt der Klub heuer noch mindestens fünf weitere Europacup-Partien. Pfarrer Krzysztof Kranicki ist Feuer und Flamme für den Klub.Eines ist sicher: "Die Kerze brennt jetzt jedes Mal!" In der Markuskirche wurde vor dem Match eine Kerze mit dem WAC-Wappen entzündet. Hilfe von ganz oben – scheinbar mit Erfolg.Nur auf die Frage, wie die Kirche denn dazu stehe, dass die ganze Gemeinde jetzt "Fußballgott" Michael Liendl anbete, wollte man uns keine Auskunft geben.Die Feierlichkeiten im Ort blieben übrigens friedlich. Die Polizeistelle Wolfsberg weiß von keinen speziellen Vorkommnissen. "Es war eine helle Freude, ein schönes Fest", sagte ein Sprecher zu "Heute". Beschwerden wegen Lärmbelästigung gab es trotz Glockengeläute keine ...(von Sebastian Klein, Phillip Platzer)