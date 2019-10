Bei Lindner-Debüt! Letzter schlägt Tabellenführer

ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner hat bei seinem neuen Klub Wehen Wiesbaden einen Einstand nach Maß gefeiert. Mit dem 29-Jährigen gewann das Tabellenschlusslicht beim Leader Stuttgart mit 2:1.

Nur zwei Tage nach seiner Unterschrift beim Zweitliga-Letzten stand Lindner bereits im Wehen-Tor, hielt für Wiesbaden am neunten Spieltag den zweiten Saisonsieg fest.Goalgetter Manuel Schäffler schoss die Wiesbadener mit einem Doppelpack zum Sieg (3., 18.). Hamadi Al Ghaddioui hatte in der elften Minute das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Wehens Daniel-Kofi Kyereh war in der 77. Minute vom Feld geflogen.Lindner blieb über weite Strecken beschäftigungslos, hatte insgesamt vier Schüsse zu halten, war beim Gegentreffer chancenlos. Doch gleich vier Mal rettete Aluminium für den österreichischen Schlussmann. Die Riesenchance zum Ausgleich durch Santiago Ascacibar verhinderte Al Ghaddioui, der angeschossen wurde (81.). Lindner war bereits ins andere Eck geflogen.Mit dem zweiten Sieg in Folge hängte Wehen die Rote Laterne dem VfL Bochum um. Für Stuttgart war es die erste Saisonniederlage.Im zweiten Spiel erkämpfte Darmstadt (mit Mathias Honsak ab der 69. Minute) ein 1:1-Remis gegen Karlsruhe (mit Lukas Grozurek bis zur 62. Minute). Die Darmstadt-Führung durch Dario Dumic (7.) glich Philipp Hofmann postwendend wieder aus (8.). Karlsruhe steckt als Neunter im Liga-Mittelfeld, Darmstadt ist als 15. einen Platz vor den Abstiegsrängen.