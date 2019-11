Bei Tottenham gefeuert, bei Bayern neuer Trainer?

Mauricio Pochettino ist bei Tottenham Geschichte und somit ein heißer Kandidat als neuer Trainer bei den Bayern. Schließlich wollten ihn die Münchner bereits vor Niko Kovac holen...

Fünf Jahre lang eilte Maurico Pochettino als Trainer von Tottenham von Erfolg zu Erfolg, in der letzten Saison erreichte er mit den "Spurs" sogar das Finale in der Champions League (0:2 gegen Liverpool). Doch in der aktuellen Spielzeit bleibt bei den Londonern der Erfolg aus, in der Tabelle liegen sie nur auf Rang 14 und Pochettino wurde jetzt durch niemand geringeren als Jose "The Special One" Mourinho ersetzt.Eine Nachricht, die in München wohl mit Freude vernommen wurde. Schließlich sucht der FC Bayern nach dem Rauswurf von Niko Kovac eine mittel- bis langfristige Lösung auf der Trainerbank nach Interimscoach Hansi Flick. Zudem gilt Sportdirektor Hasan Salihamidzic als großer "Fan" von Pochettino und wollte den Argentinier bereits im Sommer 2018 in die bayrische Landeshauptstadt holen.Die Bayern werden jetzt wieder bei Pochettino anklopfen, der im Gegensatz zu weiteren kolportierten Kandidaten wie Erik ten Hag (Ajax) oder Pep Guardiola (Manchester City) sofort zu haben wäre. "Er ist ohne Frage ein Top-Trainer. Er hat es mit Tottenham über Jahre top gemacht", schwärmte Bayern-Star Joshua Kimmich bereits nach dem letzten Länderspiel Deutschlands. "Sie hatten eine Riesenkonstanz in den letzten Jahren, waren immer mit dabei, mit dem Highlight Champions-League-Finale."Allerdings gibt es auch Dinge, die gegen Pochettino als neuen Trainer des deutschen Rekordmeisters sprechen: Der 47-Jährige konnte in seiner Karriere noch keinen großen Titel gewinnen. Er spricht kein Deutsch. Und die 2:7-Pleite in der laufenden Champions-League-Saison, ausgerechnet gegen die Bayern, macht auch keinen schlanken Fuß beim Bewerbungsgespräch...