Belgien bricht Saison ab, Brügge holt Meistertitel

Belgien macht den Anfang. Die nationale Fußball-Meisterschaft wird nicht fortgesetzt, auch Geisterspiele sind kein Thema. Damit ist Brügge Meister.

Die erste Top-Liga in Europa macht Nägel mit Köpfen! Belgien entschied am Donnerstag, die Saison vorzeitig abzubrechen und zu beenden.Außerdem wurde Spitzenreiter Brügge zum Meister erklärt. Die Hauptstädter führen nach 29 Runden 15 Punkte vor KAA Gent. Im Grunddurchgang wäre noch eine Partie zu absolvieren gewesen, danach hätte ein Play-off über den Titel entschieden. Das entfällt nun.Wie Auf- und Abstieg sowie die Europacup-Plätze geregelt werden, teilte der Verband noch nicht mit. Das soll am 15. April bei einer Generalversammlung geklärt werden.