Bergamo stürmt mit 8:4 ins Königsliga-Viertelfinale

Das Europacup-Märchen von Atalanta Bergamo geht weiter. Der Klub aus der krisengebeutelten Lombardei besiegt Valencia im Coronavirus-Geisterspiel und steigt ins Viertelfinale der Champions League auf. Vierfach-Torschütze Ilicic überholte Toptorjäger Ronaldo.

Die Fußball-Helden aus Bergamo schenken ihrer vom Coronavirus schwer getroffenen Heimat Momente der Freude und Ablenkung. Atalanta hatte bereits im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Valencia den 4:1-Grundstein für den Aufstieg gelegt.Am Dienstagabend legte der Tabellenvierte der italienischen Serie A in Valencia nach und fixierte mit dem fulminanten 4:3 den Einzug ins Viertelfinale.Josip Ilicic überstrahlte mit seinen vier Toren alles. Er hält nun im Kalenderjahr 2020 bei 14 Pflichtspieltoren, ist damit um einen Treffer besser als Superstar Cristiano Ronaldo.Das Duell stand ganz im Zeichen des Coronavirus. In Italien herrscht Ausnahmezustand. Das Land ist nach dem Ausbruch vor wenigen Wochen schwer gebeutelt, das Gesundheitssystem ist überfordert. Besonders die Krisenregion Lombardei hat es hart erwischt. Gesamt hat Österreichs südlicher Nachbar mehr als 9.000 bestätigte Infektionsfälle. Bergamo liegt nordöstlich von Mailand in der Region Lombardei.In Valencia hatten die Behörden ein Geisterspiel verordnet. Hunderte Fans ließen feuerten ihr Team vor dem Stadion an, waren teils bis rein ins Mestalla-Stadion zu hören. In Spanien haben sich bisher knapp über 1000 Personen mit dem Virus infiziert.Angesichts der gespenstischen Atmosphäre, der getrübten Stimmung durch die Ausbreitung von Covid-19 und der sportlich eindeutigen Ausgangslage hielt sich die Spannung in Grenzen. Den wenigen Zuschauern im Stadion wurde dennoch einiges geboten.Schon in Minute drei verwertete Josip Ilicic für die Gäste einen Elfmeter. Der Slowene traf nach einem missglückten Tacklingversuch von Mouctar Diakhaby.Kevin Gameiro spitzelte einem Abwehrspieler frech den Ball weg und verwertete aus kurzer Distanz. Der Franzose stellte in Minute 21 den Ausgleich her.Diakhaby stellte sich erneut ungeschickt an, sah für sein Handspiel Gelb, verschuldete den zweiten Elfmeter. Ilicic verwertete abermals (2:1, 43.).Nach dem Seitenwechsel schnürte auch Gameiro den Doppelpack, verwertete nach Flanke des jungen Flügelflitzers Ferran Torres (51.).Torres schlug wenig später selbst zu, drehte die Partie (67.).Die Freude über die Führung währte nicht lange. Ilicic schwang sich endgültig zum Matchwinner auf. Nach seinen zwei Treffern vom Punkt machte er per Weitschuss seinen Hattrick perfekt (71.).Einmal in Fahrt, war der Dreh- und Angelpunkt der Italiener nicht mehr zu stoppen. Ilicic knallte in Minute 82 den Ball in den Winkel, traf zum vierten Mal und schoss sein Team zum 4:3-Sieg.