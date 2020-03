Bericht: EM soll zum Winter-Turnier werden

Am Dienstag entscheidet die UEFA über die Zukunft des europäischen Fußballs. Dabei geht es auch um die EM-Endrunde. Nun tauchte ein neuer Plan auf.

Zuletzt machten Meldungen die Runde, dass die in zwölf Ländern ausgetragene EM ins kommende Jahr verschoben werden könnte. Damit hätten die Ligen mehr Zeit, die Meisterschaften im Sommer fertig zu spielen.Doch derbringt nun einen ganz anderen Plan ins Spiel: Wie schon bei der Wüsten-WM 2022 in Katar soll die EM zum Winter-Turnier werden.Dem Bericht zufolge will die UEFA ihren 55 Mitgliedsverbänden bei der Krisensitzung am Dienstag vorschlagen, die EM-Endrunde im Dezember zu starten. Auch so hätten die Ligen dann die Chance, Meisterschaften im Sommer zu beenden.Dafür müsste allerdings die Klub-WM abgesagt werden. Dies liegt aber nicht im Bereich der UEFA, sonder der FIFA. Außerdem müssten Meisterschaften der kommenden Saison dann früher im Herbst pausieren.Dass die EM wie geplant vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden kann, gilt als ausgeschlossen.