Bericht: Formel-1-Auftakt in Australien gestrichen

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Wie die BBC berichtet, wird der Formel-1-Saisonauftakt in Australien nur wenige Stunden vor den ersten Trainings abgesagt.

Dem britischen Bericht zufolge sei die Angst vor der Verbreitung des Coronavirus im Fahrerlager zu groß.Vor allem, nachdem ein Mechaniker von McLaren positiv auf das Virus getestet worden war. Der McLaren-Mitarbeiter befindet sich in Quarantäne, wird vor Ort behandelt. Der britische Rennstall hat daraufhin seinen Start in Melbourne abgesagt. Bei vier getesteten Mitarbeitern des Rennstalls Haas wurde das Coronavirus nicht nachgewiesen.Eine offizielle Bestätigung der Formel 1 oder des Motorsport-Weltverbands FIA steht noch aus. Das erste Training soll in der Nacht auf Freitag (2 Uhr) über die Bühne gehen. Bis dahin wird die Absage erfolgen.Bereits abgesagt ist der Grand Prix von China am 19. April. Die Premiere des Grand Prix von Vietnam soll am 5. April steigen. Doch das Rennen in Hanoi wackelt aufgrund der strikten Einreisebestimmungen. Genauso wie der Grand Prix von Bahrain (22. März). Auch hier gelten verschärfte Einreisebestimmungen.