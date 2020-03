Geisterspiel! LASK gegen United ohne Zuschauer

Es dürfte fix sein. Wie "Heute" am Mittwochvormittag erfahren hat, dürfte der Europa-League-Kracher LASK gegen Manchester United zum Geisterspiel werden.

Schock für alle LASK-Fans. Das Match LASK gegen Manchester United in Linz dürfte zum Geisterspiel werden.Die Linzer spielen am Donnerstag auf der Gugl gegen die Stars der "Red Devils". Das Spiel soll stattfinden, aber ohne Zuschauer.Offizielle Bestätigung für die Meldung der "Krone" gab es vorerst noch keine.Auch der Verein selbst konnte gegenüberum 11 Uhr keine Bestätigung geben.Die Stadt Linz wusste (Stand 11 Uhr) auf-Anfrage nichts von einem geplanten Geisterspiel.Stadt, Land und Bund wollen in den nächsten Stunden informieren.Um 11.30 Uhr findet in Wien die Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz statt. Dort werden neue Maßnahmen bekannt gegeben.Danach wird das Land OÖ eine Pressekonferenz geben.Linz-Bürgermeister Klaus Luger wird um 12.30 Uhr mit seinem Krisenstab tagen, um das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Vorgaben des Bundes zu besprechen.+MEHR IN KÜRZE +++ MEHR IN KÜRZE +++