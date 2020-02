Bericht: Will Salzburg 100 Millionen € für Haaland?

Erling Braut Haaland gilt als das wohl größte Stürmer-Talent Europas. Kaum ein Topklub ist nicht hinter dem Salzburg-Star her. Deshalb sollen die Bullen an der Preisschraube gedreht haben.

Manchester United, Napoli, Liverpool, Juventus Turin oder der FC Barcelona – Europas Schwergewichte stehen im Wettbieten um den erst 19-jährigen Norweger Schlange.Kein Wunder: der 1,94-Meter-Hüne führt mit sieben Treffern die Torschützenliste in der Champions League an, genauso wie in der Bundesliga mit 15 Treffern.Schon länger wird über einen Winter-Transfer spekuliert, nun lassen Medienberichte allerdings aufhorchen. Wieberichtet, soll Salzburg die Ablöseforderungen für den Norweger kräftig in die Höhe geschraubt haben: 100 Millionen Euro sollen die Bullen für den Knipser, der noch bis 2023 beim österreichischen Serienmeister unter Vertrag steht und keine Ausstiegsklausel besitzt, verlangen.Damit wäre Haaland nicht nur mit großem Abstand der teuerste Bundesliga-Transfer, sondern auch der zehntteuerste Transfer aller Zeiten – gleich teuer wie Real-Superstar Eden Hazard.Diese Forderung soll Barcelona allerdings eindeutig zu teuer sein. Deshalb hätten die Katalanen die Summe als "nicht seinem Marktwert entsprechend" eingestuft. Zuletzt war stets über eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro berichtet worden. Sein aktueller Marktwert beträgt 30 Millionen Euro.