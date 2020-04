Bernie Ecclestone (89) wird heuer Papa und Opa

Bernie Ecclestone wird während der Corona-Krise zum vierten Mal Papa – mit 89 Jahren! Seine Tochter Petra machte ihn zum sechsfachen Opa.

Doppelter Nachwuchs in der Familie Ecclestone! Vergangene Woche sorgte Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone für Aufseheen. Der 89-Jährige wird heuer zum vierten Mal Vater. Seine 41-jährige Frau Fabiana erwartet im Sommer ihr erstes Kind.Ecclestone hält sich mit Fabiana in ihrer Heimat Brasilien auf, wo er eine große Kaffeeplantage besitzt. Die beiden sind seit 2012 verheiratet.Es ist nicht die einzige frohe Botschaft in der Familie. Wie nun bekannt wurde, gebar Tochter Petra Ecclestone (31) dem Motorsport-Star sein sechstes Enkelkind.Ihr Verlobter, Sam Palmer, bestätigte, dass sie "schon vor einigen Wochen" ein Mädchen zur Welt brachte. "Der Mutter und unserer wunderschönen Tochter geht es gut." Aus ihrer Ehe mit James Stunt hat Petra drei Kinder: Lavinia (7) und die Zwillinge Andrew und James (5).Bernie Ecclestones Töchter: Deborah (65 Jahre), Tamara (35) und Petra (31).