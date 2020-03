Bewaffneter Überfall auf Frau von Tottenham-Star

Im Haus von Tottenham-Verteidiger Jan Vertonghen wurde eingebrochen! Frau und Kinder waren daheim, der Belgier nicht. Die Täter sind auf der Flucht.

Schock für Tottenham-Kicker Jan Vertonghen! Der Verteidiger wurde Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.Vier Männer mit Sturmhauben brachen in London (GB) in das Anwesen des Verteidigers ein. Der Spieler selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht daheim, seine Frau und die beiden Kinder schon.Die Einbrecher waren mit Messern bewaffnet, ließen laut Polizei "eine Reihe von Gegenständen" mitgehen – und konnten flüchten, ehe die Beamten am Tatort eintrafen."Wir haben Jan und seine Familie in dieser schrecklich traumatischen Zeit unterstützt. Wir ermutigen jeden, der Informationen hat, sich zu melden, um der Polizei bei ihren Ermittlungen zu helfen", wird ein Spurs-Sprecher zitiert.Das Wichtigste: "Niemand wurde verletzt. Es gab noch keine Verhaftungen, die Ermittlungen gehen weiter."