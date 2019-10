Bienenschwarm attackiert Brasilien-Star bei Match

Ungewohnte Gegenspieler für Dani Alves! Der Brasilien-Star wurde bei einem Match von einem Bienenschwarm attackiert und gestochen.

Der Vorfall ereignete sich in Brasilien beim Duell zwischen Sao Paulo und Fortaleza (2:1). Alves trat zum Eckball an, als er plötzlich einen Stich im Genick spürte. Der Grund dafür war einen Bienenschwarm, der sich an der Eckfahne versammelt hatte.Alves trat vorerst die Flucht an. Doch ein Gegenspieler, genauer gesagt Innenverteidiger Jackson, hatte weniger Berührungsängste mit den Bienen. Er entfernte die Fahne vom Spielfeld und setzte nachher die Partie fort. Auch Alves konnte weiterspielen. Sein launiger Kommentar nach dem Spiel auf Twitter: "Nicht einmal die Bienen stehen hinter uns."