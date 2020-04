07.04.2020 8:00 Nach Shitstorm: Liverpool zieht Kurzarbeit zurück

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist in der Corona-Krise mit seinen Kickern zur Untätigkeit gezwungen. Der Fußball steht still. Bild: imago images

Top-Klub Liverpool wollte seine Mitarbeiter in der Corona-Krise in Kurzarbeit schicken und Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen. Nach harter Kritik von Fans, Spielern und Legenden rudern die Reds zurück.