Blamage! Arsenal fliegt gegen Griechen raus

Es ist die große Sensation im Sechzehntelfinale der Europa League! Titelmitfavorit Arsenal London blamierte sich im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus in der Verlängerung und ist ausgeschieden.

Das Hinspiel in Athen hatte Arsenal noch mit 1:0 für sich entschieden, im Emirates in London drehten die Griechen den Spieß aber um. Cissé sorgte in der 53. Minute dafür, dass das Spiel in die Verlängerung musste.Die Gunners vergaben eine Vielzahl an Chancen, in der 113. Minute sah es aber so aus, als wären sie durch: Aubameyang drückte zum 1:1 ab, das hätte gereicht.Doch Arsenal gab den Aufstieg in der 119. Minute aus der Hand, El-Arabi ließ Olympiakos über die Sensation jubeln.