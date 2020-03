Böse 0:4-Pleite für Hütter, Titel-Dämpfer für Leipzig

Adi Hütters Eintracht Frankfurt bleibt weiterhin eine Wundertüte. Nach den starken Auftritten gegen Salzburg in der Europa League und dem Einzug ins Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen kamen die Adler in der Bundesliga böse unter die Räder.

Gegen Bayer Leverkusen - mit Kapitän Julian Baumgartlinger - setzte es eine böse 0:4-Klatsche. Bei den Gästen aus Frankfurt wirkten vor allem die ÖFB-Defensivmänner Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger überfordert. Kai Havertz (4.), Karim Bellarabi (14.) und Paulinho (49., 55.) im Doppelpack schossen Bayer auf Rang vier.Guido Burgstaller führte Schalke 04 als Kapitän auf den Platz, allerdings verpatzte ein weiterer Österreicher den Königsblauen einen Heimsieg gegen Hoffenheim. Christoph Baumgartner glich in der 69. Minute die 1:0-Führung (Tor: Weston McKennie, 20.) zum 1:1 Endstand aus.Oliver Glasner und seine Wolfsburger versetzten RB Leipzig einen Dämpfer im Titelkampf. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer kurbelten zwar in der Offensive, konnten aber die Abwehr der Wölfe nicht knacken - nur 0:0!Hertha BSC bleibt ein Team der zweiten Hälfte! Schon letzte Runde holten die Berliner ein 0:3 auf, diesmal ein 0:2. Werder Bremen war im Olympiastadion schon 2:0 in Front, am Ende hieß es durch eine weitere Energieleistung der Hertha 2:2. Das Remis hilft allerdings keiner Mannschaft im Abstiegskampf.Philipp Lienhart und seine Freiburger setzten sich gegen Christopher Trimmels Union Berlin mit 3:1 durch.