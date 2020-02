Böser Tritt! Dafür gab der Video-Referee nicht Rot

In der englischen Premier League gehen die Wogen hoch! Beim 2:1-Sieg von Chelsea gegen Tottenham hätte Giovani Lo Celso vom Feld fliegen müssen. Doch der Vide-Referee entschied anders.

In der 51. Minute war der Tottenham-Spieler seinem Gegenüber Cesar Azpilicueta im Kampf um den Ball böse aufs Schienbein gestiegen. Der "Blues"-Kapitän hatte vor Schmerzen geschrien, konnte allerdings weiterspielenReferee Michael Oliver hatte weiterlaufen lassen. Die Szene war beim Video-Referee gelandet. Doch der entschied zur Verwunderung der Zuschauer an der Stamford Bridge nicht auf Rot für den Argentinier. Erste Erklärung: Lo Celso hätte sein Bein an keine andere Stelle platzieren können.Immerhin: Nach dem Spiel gaben die Unparteiischen ihre Fehlentscheidung im britischen TV zu.Bei Spurs-Coach Jose Mourinho war nach dem Spiel trotzdem der Ärger riesengroß. "The Special One" ignorierte das Handshake von Chelsea-Trainer Frank Lampard.Zuvor hatten Olivier Giroud (15.) und Marcos Alonso (48.) die Blues klar mit 2:0 in Front geschossen, ehe ein Eigentor von Antonio Rüdiger (89.) Tottenham herangebracht hatte.