Böser Witz über Fahrer, Shitstorm für Formel 1

Ein Witz auf Kosten eines Fahrers wird für das Social-Media-Team der Formel 1 zum Bumerang. Nach Protest vieler Fans wurde der Tweet gelöscht.

Ein kurzer Twitter-Beitrag der offiziellen Seite der Formel 1 brachte viele Motorsport-Fans zum Schmunzeln. Andere gerieten völlig in Rage. Es handelte sich über einen einfachen, aber offenkundig effizienten Witz – auf Kosten eines Fahrers."'Peak' Grosjean", stand über einem Bild geschrieben, auf dem Haas-Pilot Roman Grosjean nach einem Dreher zu sehen ist. "Peak" steht auf dem Heck seines Autos. Der Account verwendet den Begriff aber doppeldeutig.Sinngemäß kann man die Aussage auch übersetzen: Grosjean bei dem, was er am besten kann. Der Franzose ist bei seinen Kritikern als Bruchpilot verschrien. Ob sich die Rennklasse selbst über einen der eigenen Sportler so lustig machen sollte, sei aber dahingestellt.Der Tweet wurde nach wütenden Kommentaren und teils sogar Anfeindungen mittlerweile gelöscht.