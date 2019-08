Bosnien-Ikone Emir Spahic per Heli ins Spital geflogen

Emir Spahic war in einen schweren Unfall verwickelt. Bei der Quali für die WM 2018 war er noch für Bosnien im Einsatz. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Der langjährige Kapitän von Bosnien und Herzegowina, Emir Spahic, wurde bei einem Autounfall schwer verletzt.

Vor zwei Jahren hängte Emir Spahic die Fußballschuhe an den Nagel. Jetzt bangen seine Fans um den 39-Jährigen.



Spahic war in einen Autounfall verwickelt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das schrieb der Fußballverband von Bosnien und Herzegowina auf der Homepage. "Auch wenn die Situation ernst ist, befindet sich Spahic nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand", gibt es zumindest Entwarnung.



Der Unfall habe sich nahe seines Wohnorts Gacko ereignet. Der ehemalige Verteidiger wurde zur weiteren Behandlung per Helikopter aus Trebinje im Südosten des Landes in die Hauptstadt Sarajevo geflogen worden.



Spahic war lange Kapitän des Nationalteams. Auf Klubebene führte ihn seine lange Karriere von Bosnien (NK Celik) erst nach Kroatien (NK Zagreb, GOSK Dubrovnik), dann nach Russland (Shinnik, Torpedo Moskau, Lok Moskau) und schließlich in die europäischen Top-Ligen. Seine prominentesten Stationen: Hamburger SV, Bayer Leverkusen, FC Sevilla, HSC Montpellier.



(SeK)