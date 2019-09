Bosnien-Teamchef tritt nach Pleite in EM-Quali ab

Knalleffekt in Bosniens Nationalteam! Coach Robert Prosinecki legt mit sofortiger Wirkung sein Amt zurück. Grund ist eine Pleite in der EM-Quali.

Bosnien musste sich in Gruppe J gegen Armenien mit 2:4 geschlagen gebenn. Das Team liegt nun auf Platz vier und hat nur noch in der Theorie Chancen, sich für die EM 2020 zu qualifizieren.Prosonecki meinte unmittelbar nach dem Schlusspfiff: "Ich bin mit dem Ziel der EM-Qualifikation gekommen. Obwohl noch nicht alle Chancen vertan sind, fühle ich mich verantwortlich und trete zurück."Der 50-Jährige Kroate hatte das Amt seit Jänner 2018 inne, in 18 Spielen feierte sein Team sieben Siege, spielte sechs Mal unentschieden und kassierte fünf Niederlagen. Wer die Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. (red)