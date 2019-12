Boss feuert Spieler, weil er seine Tochter schwängerte

Schräger Rechtsstreit in Slowenien. Der Boss eines Zweitliga-Klubs feuerte angebliche einen Spieler, der seine Tochter geschwängert habe. Jetzt ziehe der Kicker vor Gericht.

Diese Posse klingt wie das Drehbuch einer schlechten Liebeskomödie. Der Protagonist, ein Fußballer aus Nigeria, findet sie aber ganz und gar nicht zum Lachen. So sie stimmt.Die Story über den Fall stammt aus Ghana. Ein Bericht von "ghanasoccernet.com", in dem der anonyme Kicker zu Wort kommt, wird von Medien aus England, Slowenien, Nigeria und auch hierzulande zitiert.Es geht um einen Fußballer, der angibt, von einem slowenischen Zweitligisten gefeuert worden zu sein. Er habe seine Freundin, die Tochter des Klub-Bosses, geschwängert. Daraufhin habe ihn der Präsident rausgeworfen. Er wolle den Fall bei der FIFA (Weltverband) anzeigen.Abschließend sei erwähnt, dass die Gegenseite im Bericht nicht vorkommt. Der Spieler wird namentlich nicht genannt, auch sein Klub und die beschuldigten Personen nicht. In Sloweniens zweithöchster Spielklasse waren zu Saisonbeginn vier nigerianische Legionäre registriert.