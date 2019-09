Bottas fährt Mercedes in Singapur zu Schrott

Rote Flagge im ersten Singapur-Training! Valtteri Bottas crasht mit seinem Mercedes in die Streckenbegrenzung, bleibt dabei unverletzt.

Fehlstart ins Wochenende! Für Mercedes läuft's in Singapur schon früh nicht nach Wunsch. Im ersten Training verlor am Freitagvormittag (unsere Zeit) Pilot Valtteri Bottas die Kontrolle über seinen Wagen.Der Finne krachte unsanft in die Streckenbegrenzung und zerstörte dabei die vordere Radaufhängung komplett. "Sorry Leute", entschuldigte sich Bottas beim Team und machte damit klar, dass die Schuld am Unfall bei ihm zu suchen ist – ein Fahrfehler.Bottas blieb unverletzt. Das Training musste unterbrochen werden, bis das Wrack geborgen war.