Box-Superstar Tyson steigt wieder in den Ring

Corona macht's möglich! "Iron" Mike Tyson (US) trainiert fleißig für eine Rückkehr in den Box-Ring. Für einen WM-Gürtel wird es jedoch nicht reichen.

15 Jahre ist der letzte Box-Kampf von Mike Tyson mittlerweile her. Am 11. Juni 2005 unterlag der US-Superstar dem Iren Kevin McBride durch ein technisches K.o. in Runde sechs.Mit 53 Jahren will es "Iron Mike" nun offenbar noch einmal wissen. In einem Interview bestätigte der Ex-Champion, wieder im Training zu stehen."Ich mache zwei Stunden Konditionstraining, eine Stunde lang bin ich am Fahrrad und eine am Laufband, dann hebe ich ein paar leichte Gewichte mit 300 Wiederholungen", sagt Tyson. Es folgt ein halbstündiges Box-Training. "Ich schlage ein paar Kombinationen, aber ich habe Schmerzen, als ob mich drei Jungs verprügelt hätten."Wer bereits von einem Kampf gegen Weltmeister Fury träumt, wird jedoch enttäuscht. Tyson bringt sich "nur" für Charity-Fights in Form. "Ich möchte für Wohltätigkeitsorganisationen ein paar Kämpfe über drei oder vier Runden machen, um in der Corona-Krise etwas Geld für Obdachlose und für Drogen-Abhängige zu verdienen."