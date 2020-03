Boxer in der Corona-Krise: "Warum kämpfen wir?"

In London rittern derzeit sechs heimische Boxer um das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo. Der Wiener Umar Dzambekov spricht mit "Heute" über den schwierigen Sportler-Alltag in Zeiten der Coronavirus-Krise.

"Ich habe mich gewundert, warum wir noch kämpfen – bei der brisanten Lage in Europa und auf der ganzen Welt", gibt Umar Dzambekov im "Heute"-Gespräch zu.Der 22-jährige Wiener ist das Box-Talent im Land. 2019 schaffte er es bei der WM ins Achtelfinale, als erster Österreicher seit 20 Jahren. Sein nächstes Ziel: Olympia.Darum schlug er in London zu, so wie aktuell 342 Athleten aus 47 Nationen. England ist in der Corona-Krise durch die laschen Maßnahmen der Regierung die letzte "Insel" in Europa, wo Profisport steigt. Hier wird Darts gespielt, gibt es Lauf-Events mit Menschenmassen, wird in der fünften Liga auch noch vor Tausenden Fans gekickt – und um Olympia geboxt.Dzambekov verlor als Favorit, auch weil er den „unsichtbaren Feind" Corona nicht ausblenden konnte. "Meine Leistung hat nicht gepasst. Das waren keine 100 % von mir." Mit 2:3 unterlag ­er in der Copper Box Area im Londoner Olympia-Park Luka Plantic.Ausreden sind nicht seine Sache, so viel will er aber sagen: "Jeder redet von Corona, viele reden von der Olympia-Absage. Meine Aufgabe ist es, gut zu boxen. Das gelang mir nicht." Nachsatz: "Wichtig ist jetzt die Gesundheit. Ich bin froh, dass Österreich bessere Maßnahmen getroffen hat als England hier."Noch ist Dzambekov in London. Auch fünf weitere heimische Boxer rittern um das Olympia-Ticket, das die Top sechs in der Tasche haben. Die Heimreise dürfte zur Odyssee werden. "Flüge wurden gestrichen. Wenn ich heimkomme, muss ich in Quarantäne", erzählt er.Trainieren wird er dann daheim. "Wo ein Wille, da ein Weg. Wir Boxer sind jung und fit, ältere Menschen müssen wir mit aller Macht schützen. Ich hoffe, wir besiegen Corona." Das ist aktuell der wichtigste Kampf, wichtiger als ein Boxkampf.