Boxer nach Kopftreffern und Knockout im Koma

Der US-Profiboxer Patrick Day kassierte in seinem Fight gegen Charles Conwell mehrere schwere Kopftreffer und liegt nach dem K.o. im Koma.

Die weltweite Box-Szene steht unter Schock! Patrick Day musste in seinem Fight gegen seinen US-Landsmann Charles Conwell mehrere schwere Kopftreffer einstecken und schlug in der zehnten Runde nach einer schweren Rechten und einer Linken von Conwell hart auf dem Ringboden auf.Der Ringrichter Celestino Ruiz brach den Kampf daraufhin ab, doch für Day, der bereits in den Runden vier und acht zu Boden ging, war es da schon zu spät. Der 27-Jährige kam nicht mehr zu Bewusstsein und wurde umgehend mit einer Trage aus dem Ring abtransportiert. Als wäre dies alles nicht bereits schlimm genug, erlitt er auf dem Weg ins Krankenhaus noch einen Schlaganfall, die Rettungskräfte mussten ihn künstlich beatmen. Laut "ESPN" fiel er bei der folgenden Notoperation in ein Koma.Auch sein Gegner Conwell zeigte sich zutiefst geschockt. "Bitte betet für Pat", twitterte der Olympia-Teilnehmer von 2016. "Komm gesund nach Hause."