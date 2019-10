Boxerin küsst Gegnerin und kassiert Ohrfeige

Boxen findet normalerweise im Ring statt, doch manchmal kommt es schon bei der Abwaage zu Schlagabtäuschen. Auch beim Damen-Boxen, wie dieses Video zeigt.

Zum Schlagabtausch kam es vor dem Kampf zwischen der Polin Ewa Brodnicka und der Argentinierin Soledad Mattysse. Was war passiert?Erst war die Herausforderin an der Reihe und ließ das Prozedere in Ruhe über sich ergehen. Dann kam Brodnicka an die Reihe. Sie stolzierte im knappen Outfit zur Waage, danach kam es zur traditionellen Gegenüberstellung der Boxerinnen.Dafür hatte sich die Polin wohl eine Aktion ausgedacht, die ihre Gegnerin aus dem inneren Gleichgewicht bringen sollte. Wie ein Video zeigt starrten sie sich erst lange in die Augen, dann küsste Brodnicka die Argentinierin plötzlich auf den Mund.Bei Mattysse kam das aber nicht gut an. Sie konterte spontan mit einer Ohrfeige, ehe die Ordner einschreiten konnten. Am Ende kam es dann zur sportlichen Entscheidung im Ring. Dort hatte Brodnicka das bessere Ende für sich und jubelte über einen Sieg nach Punkten.