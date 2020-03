Briatore: Schumi-Titel mehr wert als Hamiltons

Die Formel 1 pausiert aufgrund des Coronavirus. Doch Ex-Teamchef Flavio Briatore meldete sich zu Wort. Er ist überzeugt: Sieben WM-Titel von Lewis Hamilton sind weniger wert als die Titel von Michael Schumacher.

Für Hamilton könnte die Formel-1-Saison 2020 einen Meilenstein bedeuten. Wird der Brite neuerlich Weltmeister, hat er die sieben WM-Titel Schumachers eingestellt.Für Briatore, Schumachers Ex-Teamchef bei Benetton, sind die Titelgewinne des Briten aber nicht mit dem deutschen Rekord-Weltmeister zu vergleichen."Michael musste gegen die Größten kämpfen. Als er kam, waren da Nigel Mansell, Ayrton Senna. Heute ist der Wettbewerb viel geringer. Niemand setzt Hamilton unter Druck", analysierte der so schillernde Ex-Teamchef im PodcastAktuell würde es nur "zwei oder drei Fahrer" geben, die Stars sind. Zu Schumachers Zeiten war das ganz anders, so der Italiener.Der Schlüssel, um den Briten vom "Königsklassen"-Thron zu stoßen, wäre, ihn mehr unter Druck zu setzen. "Wenn jemand nah an Schumacher dran war, hat auch er Fehler gemacht. Wenn Hamilton wie ein Taxifahrer fahren kann, dann gewinnt er jedes Rennen. Er ist ein toller Fahrer, aber es gibt eben nur zwei Stars in der Formel 1: Hamilton und Verstappen."Ferrari-Shootingstar Charles Leclerc würde demnach noch Zeit brauchen. "Er ist jung. Wenn ich bei Ferrari verantwortlich gewesen wäre, hätte ich ihn schon vor zwei Jahren statt Räikkönen genommen. Mit Räikkönen kommt man nirgendwo hin. Aber aktuell ist Leclerc noch nicht ernstzunehmen."