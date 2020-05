Brignone zeigt ihre Kugeln, kassiert fünf Strafzettel

Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone ist nicht zu beneiden. Die Italienerin gewann in diesem Winter gleich drei Kristallkugeln, große Siegerfotos gibt es keine, da das Weltcup-Finale in Cortina wegen der Coronakrise gestrichen wurde.

Nun wollte die 29-Jährige ihre Kugeln und ihr markantes Lächeln in Szene setzen. Mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und einem Kamera-Tram machte sich die Mailänderin auf den Weg nach Val Ferret, um für ein Shooting zu posieren.In Italien sind allerdings alle Skipisten gesperrt, Schnee gab es nur hinter einer Absperrungsmarkierung. Brignone und Co. schlichen trotzdem in das Gebiet und knipsten fleißig Fotos.Sie haben aber die Rechnung nicht mit den Behörden gemacht, so setzte es eine saftige Strafe in Form von gleich fünf Strafzetteln.