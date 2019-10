Briten-Mateschitz steht hinter Kipchoge-Rekord

Jim Ratcliffe und Eliud Kipchoge Bild: picturedesk.com

Was Didi Mateschitz mit seinem Sport-Sponsoring in Österreich ist, das ist Jim Ratcliffe in Großbritannien. Der 66-Jährige steht hinter der Marathon-Sternstunde von Eliud Kipchoge.