Bruder von Vonn-Lover wechselt nach Österreich

Jordan Subban wechselt nach Dornbirn. Sein berühmterer Bruder P. K. Subban spielt für die New Jersey Devils in der NHL und ist mit Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn verlobt. Bild: imago sportfotodienst

Dornbirn verkündet einen prominenten Neuzugang. Der heimischen Eishockey-Erstligist holt den künftigen Schwager von Lindsey Vonn.

Jordan Subban ist der jüngste Neuzugang der Dornbirn Bulldogs. Der EBEL-Klub sicherte sich die Dienste des 24-Jährigen. Der Kanadier kommt vom AHL-Klub Toronto Marlies ins Ländle.



Der offensive Verteidiger stammt aus einer wahren Hockey-Familie. Sein älterer Bruder P. K. Subban gilt als einer der besten Verteidiger der Welt, steht aktuell bei NHL-Klub New Jersey Devils unter Vertrag. Melcolm Subban steht bei den Vegas Golden Knights im Tor. Drei Brüder, eine Leidenschaft: Eishockey.



Hierzulande ist der Name Subban aber aus einem weiteren Grund geläufig. Superstar P.K. Subban ist der Verlobte von Lindsey Vonn. Die pensionierte Ski-Queen zeigte sich zuletzt beispielsweise am Wochenende beim US-Open-Sieg von Rafael Nadal mit ihrem künftigen Ehemann.