i Sahra Wagenknecht hatte die Partei 2024 gegründet REUTERS/Christian Mang Umbenennung ohne Wagenknecht BSW streicht Gründerin aus Parteinamen Das Bündnis Sahra Wagenknecht bekommt einen neuen Namen. Ab 1. Oktober heißt die Partei anders – das Kürzel BSW bleibt aber bestehen. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Deutschland wird die Partei von Sahra Wagenknecht umbenannt. Der Name der Gründerin verschwindet aus dem offiziellen Parteinamen – und das ab dem 1. Oktober.

Die Partei heißt künftig "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft". Das bekannte Kürzel BSW bleibt dabei erhalten. Die Umbenennung wurde bereits im Dezember 2025 beschlossen, aber erst jetzt umgesetzt.

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"Die Älteren werden sich erinnern: Raider heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts", kommentierte die Partei die Umbenennung laut Spiegel. "Ganz ähnlich ist es beim BSW."

Name war nur Übergangslösung

Generalsekretär Oliver Ruhnert erklärte, der Name der Parteigründerin sei von Anfang an nur als Übergangslösung gedacht gewesen. "Wir haben den Namen und die Popularität unserer Parteigründerin genutzt, um unser politisches Profil herauszustellen und als neue Kraft im Parteien-Dschungel erkennbar zu sein". Inzwischen habe sich das Kürzel BSW etabliert.

Für die neue Langfassung des Kürzels waren laut Parteiangaben Hunderte Vorschläge eingegangen. Am Ende entschied ein Parteitag über den endgültigen Namen.

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Wagenknecht hatte die Partei 2024 gegründet. Zuvor war die 56-Jährige langjährige Politikerin der Linken und Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.