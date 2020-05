Budget-Grenze in Formel 1 kommt schon ab 2021

Aufgrund der Corona-Krise steht die Formel 1 still. Doch hinter den Kulissen wird bereits an der Zukunft gearbeitet. Dabei steht eine Budget-Einigung kurz bevor.

Die eigentlich für 2021 geplante Regel-Revolution wurde aufgrund der weltweit grassierenden Pandemie verschoben. Nur die Budget-Obergrenze soll eingeführt werden, wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn enthüllte.Teams sollen ab der kommenden Saison nur noch 145 Millionen Dollar (rund 133 Millionen Euro) zur Verfügung haben. "Die Details erhalten die Teams in den nächsten Tagen. Alles wird sehr bald klar sein", so Brawn zu Sky Sports.Ursprünglich war ein Jahresbudget von maximal 175 Millionen Dollar (gut 160 Millionen Euro) geplant. Kleinere Teams hatten im Zuge der Corona-Krise eine Deckelung bei 100 Millionen Dollar gefordert.Senkungen könnten trotzdem noch stattfinden, wie Brawn weiters erklärte. "Die Message ist, dass wir Kosten reduzieren müssen. Wir haben mit 175 Millionen Dollar begonnen. In der aktuellen Krise werden wir mit 145 Millionen Dollar starten und in der Diskussion geht es darum, wie weit wir in den nächsten Jahren noch nach unten kommen können."